Advertisement

عربي-دولي

كم يبلغ عدد السجناء الذين يخدمون حاليًا بالجيش الأوكراني؟

Lebanon 24
17-06-2024 | 02:03
A-
A+
Doc-P-1212674-638542118130747431.jpeg
Doc-P-1212674-638542118130747431.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت السلطات الأوكرانية سراح أكثر من 2750 شخصا من السجون للخدمة في صفوف في الجيش الأوكراني، وفق ما قالته صحيفة واشنطن بوست.
ووفقا للصحيفة، يشمل هذا العدد الكثير من المدانين بتهريب المخدرات وسرقة الهواتف والاعتداء المسلح وجرائم القتل.
Advertisement

وفي وقت سابق، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون بشأن تعبئة المجرمين الذين يقضون عقوباتهم في السجن. وقالت نائبة وزير العدل الأوكرانية يلينا فيسوتسكايا يوم 30 أيار إن حوالي 4 آلاف سجين أعربوا عن رغبتهم في الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت الصحيفة في مقالتها: "تم حتى الآن، إطلاق سراح أكثر من 2750 رجلا من السجون الأوكرانية منذ أن أقر البرلمان قانونا في أيار يسمح لبعض المدانين بالانضمام إلى الجيش للخدمة في الجبهة. وتم خلال ذلك الإفراج عن مدانين بجرائم تهريب المخدرات وسرقة الهواتف والاعتداء والقتل، فضلا عن جرائم خطيرة أخرى".

ويشار إلى أن المدانين الأوكرانيين سيقاتلون في وحدات مكونة بالكامل من السجناء السابقين، ولكن تحت قيادة ضباط عسكريين محترفين.

ونقلت الصحيفة عن ضابط عسكري أوكراني يشرف على عمليات تجنيد هؤلاء السجناء، لم تكشف اسمه، قوله إنه لا يؤمن بنجاح هذه الممارسة ويخشى فرار هؤلاء المجندين عند توفر أول فرصة. وشدد هذا الضابط على أنه لا أحد في أوكرانيا يؤمن بنجاح مبادرة تجنيد السجناء السابقين، ويخشى الجميع أن يثير هؤلاء مشاكل مختلفة في الجبهة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:56 | 2024-06-17
04:51 | 2024-06-17
04:46 | 2024-06-17
04:41 | 2024-06-17
04:15 | 2024-06-17
04:09 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24