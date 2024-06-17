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عربي-دولي
كم يبلغ عدد السجناء الذين يخدمون حاليًا بالجيش الأوكراني؟
Lebanon 24
17-06-2024
|
02:03
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أطلقت السلطات الأوكرانية سراح أكثر من 2750 شخصا من السجون للخدمة في صفوف في الجيش الأوكراني، وفق ما قالته صحيفة واشنطن بوست.
ووفقا للصحيفة، يشمل هذا العدد الكثير من المدانين بتهريب المخدرات وسرقة الهواتف والاعتداء المسلح وجرائم القتل.
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وفي وقت سابق، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون بشأن تعبئة المجرمين الذين يقضون عقوباتهم في السجن. وقالت نائبة وزير العدل الأوكرانية يلينا فيسوتسكايا يوم 30 أيار إن حوالي 4 آلاف سجين أعربوا عن رغبتهم في الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضافت الصحيفة في مقالتها: "تم حتى الآن، إطلاق سراح أكثر من 2750 رجلا من السجون الأوكرانية منذ أن أقر البرلمان قانونا في أيار يسمح لبعض المدانين بالانضمام إلى الجيش للخدمة في الجبهة. وتم خلال ذلك الإفراج عن مدانين بجرائم تهريب المخدرات وسرقة الهواتف والاعتداء والقتل، فضلا عن جرائم خطيرة أخرى".
ويشار إلى أن المدانين الأوكرانيين سيقاتلون في وحدات مكونة بالكامل من السجناء السابقين، ولكن تحت قيادة ضباط عسكريين محترفين.
ونقلت الصحيفة عن ضابط عسكري أوكراني يشرف على عمليات تجنيد هؤلاء السجناء، لم تكشف اسمه، قوله إنه لا يؤمن بنجاح هذه الممارسة ويخشى فرار هؤلاء المجندين عند توفر أول فرصة. وشدد هذا الضابط على أنه لا أحد في أوكرانيا يؤمن بنجاح مبادرة تجنيد السجناء السابقين، ويخشى الجميع أن يثير هؤلاء مشاكل مختلفة في الجبهة. (روسيا اليوم)
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