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عربي-دولي

تصادم قطارين في الهند... ومقتل 15 على الأقل (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2024 | 02:19
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قال مسؤول من الشرطة الهندية، اليوم الاثنين، إن 15 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم جراء تصادم قطارين في ولاية البنغال الغربية بشرق الهند، مع استمرار أعمال الإنقاذ.
وذكرت رئيسة وزراء ولاية البنغال ماماتا بانرجي إن قطار بضائع اصطدم بقطار ركاب في منطقة دارجيلنغ.
وأضافت في منشور على منصة إكس "صُدمت عندما علمت للتو بحادث قطار مأساوي فيمنطقة دارجيلنغ" وفي انتظار التفاصيل.


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وقالت بانرجي إن قطار بضائع اصطدم بقطار كانشانجونغا إكسبريس، الذي يربط ولايتي آسام وتريبورا في شمال شرق البلاد مع البنغال الغربية، وفقا لرويترز. 
 
وأضافت "تم توجيه أطباء وسيارات إسعاف وفرقا للتعامل مع الكوارث إلى الموقع للقيام بعمليات الإنقاذ والانتشال والمساعدة الطبية".
وأظهرت صور بثتها محطات هندية حطام عربات القطارين مقلوبة على جانبها وإحداها ترتفع في الهواء وتتوازن بشكل غير مستقر على عربة أخرى.
وقال ضابط الشرطة أبهيشيك غوبتا لوكالة فرانس برس من موقع الحادث "قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب ما بين 25 و30 آخرين"، مضيفا "خرجت 3 عربات من القطار السريع عن مسارها".
ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لحادث التصادم بين القطارين مع وجود عمال الإنقاذ وعدد من السكان المحليين في مكان الحادث. (سكاي نيوز)
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