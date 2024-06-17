مدينة عربية بالمرتبة الـ15.. هذه قائمة أغلى مدن العالم للوافدين في 2024!

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تصدرت المراكز المالية الإقليمية في آسيا، هونغ كونغ وسنغافورة، قائمة أغلى مدن العالم بالنسبة للوافدين خلال عام 2024، وفقا لتقرير تكلفة المعيشة لعام 2024 الصادر عن "Mercer".وبحسب التقرير، فإن ارتفاع تكاليف الإيجارات جعل هونغ كونغ وسنغافورة تتفوقان على المدن السويسرية زيورخ وجنيف وبازل وبيرن، والتي جاءت ضمن المراكز الستة الأولى، فيما تصدرت نيويورك تصدرت مدن أميركا الشمالية في قائمة الأغلى للوافدين، لتحتل المرتبة السابعة، تليها ناساو جزر البهاما في المرتبة الـ9، ولوس أنجلوس في المرتبة الـ10 عالميا.كما احتلت لندن المرتبة الثامنة، حيث ارتفعت 9 مراكز منذ تصنيف العام الماضي، وهي ضمن المدن الأوروبية الأغلى للوافدين إلى جانب المدن السويسرية.وعلى مستوى الشرق الأوسط، تصدرت مدينة دبي بدولة الإمارات التصنيف لتصبح أغلى مدينة في الشرق الأوسط بالنسبة للوافدين، حيث احتلت المرتبة الـ15 على مستوى العالم، صعودا بثلاث مراتب منذ عام 2023.وجاءت مدينة أبوظبي الإماراتية كثالث أغلى مدن المنطقة بالنسبة للوافدين، وتحتل المرتبة الـ43 عالميا، تلتها الرياض السعودية في المرتبة الـ90، وجدة السعودية في المرتبة الـ97، وفقا للتقرير.وفي أفريقيا، تصدرت عواصم 3 دول قائمة أغلى المدن الأفريقية للوافدين وفقا لتصنيف تكلفة المعيشة لعام 2024، وهما بانغي في جمهورية أفريقيا الوسطى بالمرتبة الـ14 عالميا، وجيبوتي في المرتبة الـ18 عالميا، ونجامينا في تشاد بالمرتبة الـ21.وبالنسبة لأميركا الجنوبية، أظهر التقارير أن مونتيفيديو في أورغواي جاءت في المرتبة الأولى كأغلى مدينة للوافدين، حيث احتلت المرتبة الـ42 عالميا، تليها بوينس آيرس بالأرجنتين في المرتبة الـ77، وساو باولو البرازيلية في المرتبة الـ124.وفي منطقة المحيط الهادئ، تتصدر سيدني الأسترالية القائمة في المرتبة الـ58 عالميا، تليها، نوميا بكاليدونيا الجديدة في المرتبة الـ60 عالميا، ثم ملبورن بأستراليا في المرتبة الـ73، وبريسبان الأسترالية في المرتبة الـ89 عالميا.واعتمد تقرير تكلفة المعيشة لعام 2024 الصادر عن "Mercer"، الذي يصنف 226 مدينة، على تكلفة أكثر من 200 سلعة وخدمة، بما في ذلك السكن والمواصلات والطعام والملابس والسلع المنزلية.وهذه قائمة أغلى 30 مدينة في العالم للوافدين:1.هونغ كونغ، الصين2.سنغافورة3.زيورخ، سويسرا4.جنيف، سويسرا5.بازل، سويسرا6.بيرن، سويسرا7.نيويورك، الولايات المتحدة8.لندن، المملكة المتحدة9.ناساو، جزر البهاما10.لوس أنجلوس، الولايات المتحدة11.كوبنهاغن، الدنمارك12.هونولولو، الولايات المتحدة13.سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة14.بانغي، أفريقيا الوسطى15.دبي، الإمارات16.تل أبيب، إسرائيل17.ميامي، الولايات المتحدة18.جيبوتي، جيبوتي19.بوسطن، الولايات المتحدة20.شيكاغو، الولايات المتحدة21.نجامينا، تشاد22.واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة23.شنغهاي، الصين24.فيينا، النمسا25.بكين، الصين26.كوناكري، غينيا27.أتلانتا، الولايات المتحدة28.سياتل، الولايات المتحدة29.باريس، فرنسا30.أمستردام، هولندا (الحرة)