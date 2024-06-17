28
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غروسي: اتفاق إيران النووي لم يعد يعني شيئا
Lebanon 24
17-06-2024
|
02:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسط تصاعد التوترات بشأن برنامج إيران النووي، مع تركيب وتشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة اعتبر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الاتفاق النووي لا يعني الآن شيئا.
كما دعا إلى منع تكرار السيناريو مع ملف بيونغ يانغ النووي حيث ذهبت كل الجهود الدولية سدى.
Advertisement
وقال غروسي في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية اليوم الاثنين: "أعتقد أننا بحاجة إلى العودة إلى الدبلوماسية.. لقد كان لدينا خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنها باتت الآن موجودة على الورق فقط.. لا أحد يطبقها، ولا أحد يلتزم بها.".
مفتشو الوكالة
إلى ذلك، شدد على ضرورة وصول مفتشي الوكالة الذرية إلى المنشآت النووية. وقال "ما زلت أقول لزملائي الإيرانيين إنه يجب أن نضمن للوكالة الحد الأدنى من الوصول للمنشآت النووية، من أجل المساعدة في العودة إلى النسخة الثانية من الاتفاق النووي."
كما رأى أنه "لا يجب تكرار السيناريو مع كوريا الشمالية، عندما اتضح أن كل الجهود والمفاوضات على مدى عقود لا طائل منها".
أتت تلك التصريحات، بعدما تبنى مجلس محافظي الوكالة الذرية مطلع يونيو في فيينا قرارا يدعو طهران إلى تعزيز تعاونها مع الوكالة وإلغاء الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول كبار المفتشين.
كما جاءت في ظل الجمود الذي تشهده مفاوضات فيينا بشأن إحياء اتفاق إيران النووي ورفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، بعد أن توصلت الأطراف في ديسمبر 2021، إلى اتفاق بشأن مسودتي اتفاقيتين، تضمنتا مواقف إيران أيضا.
وتراجعت طهران عن تنفيذ غالبية التزامات تقييد أنشطتها النووية بموجب اتفاقها التاريخي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى بعد أن انسحبت منه واشنطن في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات مشدّدة عليها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مبلغ كبير جدّاً بالمليارات.. تعرفوا إلى الفائِزَين بجائزة "اللوتو" الأولى (فيديو)
Lebanon 24
مبلغ كبير جدّاً بالمليارات.. تعرفوا إلى الفائِزَين بجائزة "اللوتو" الأولى (فيديو)
07:41 | 2024-06-16
16/06/2024 07:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة أحد أبرز الفنانين تُثير قلق مُحبيه... ماذا قالت عن وضعه الصحيّ؟
Lebanon 24
إبنة أحد أبرز الفنانين تُثير قلق مُحبيه... ماذا قالت عن وضعه الصحيّ؟
05:08 | 2024-06-16
16/06/2024 05:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حصل في انطلياس... شاهدوا هذا الفيديو للحظة وقوع حادث سير مروّع
Lebanon 24
حصل في انطلياس... شاهدوا هذا الفيديو للحظة وقوع حادث سير مروّع
10:30 | 2024-06-16
16/06/2024 10:30:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من منطقة الضبية... حركات "خطيرة" في وسط الطريق!
Lebanon 24
فيديو من منطقة الضبية... حركات "خطيرة" في وسط الطريق!
09:53 | 2024-06-16
16/06/2024 09:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إبتداءً من الغدّ هكذا سيُصبح الطقس... وتحذير للمواطنين
Lebanon 24
إبتداءً من الغدّ هكذا سيُصبح الطقس... وتحذير للمواطنين
05:49 | 2024-06-16
16/06/2024 05:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:56 | 2024-06-17
الحرب في غزة قضت على عائلات بأكملها.. تحليل يكشف!
04:51 | 2024-06-17
بمحافظة البصرة العراقية... السيطرة على حريق هائل في مركز "شنشل" التجاري
04:46 | 2024-06-17
بسبب زيادة عدد السكان... الحكومة المصرية تحذر من هجرة قسرية
04:41 | 2024-06-17
مشاكل بوينغ مستمرة.. طائرة ركاب تهبط بسلام بعد حريق بمحركها
04:15 | 2024-06-17
بعد انسحاب غانتس وأيزنكوت.. نتنياهو يلغي مجلس الحرب
04:09 | 2024-06-17
فضيحة من العيار الثقيل تلاحق عضواً بفريق بايدن... نشر تعليقات مزوّرة واتهم أنصار ترامب
فيديو
تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة غداً الثلاثاء.. تعرفوا إلى "نوستراداموس الجديد"
Lebanon 24
تنبأ باندلاع حرب عالمية ثالثة غداً الثلاثاء.. تعرفوا إلى "نوستراداموس الجديد"
02:18 | 2024-06-17
17/06/2024 12:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
17/06/2024 12:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
17/06/2024 12:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24