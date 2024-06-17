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عربي-دولي

لأول مرة.. هذا ما قالته السيدة الأميركية الأولى عن ادانة نجل بايدن

Lebanon 24
17-06-2024 | 02:33
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كسرت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن صمتها بشأن إدانة نجل زوجها هانتر بحيازة سلاح ناري خلافاً للقانون الثلاثاء الفائت.

وقالت لشبكة "إن بي سي نيوز" السبت إنه "كان أسبوعاً صعباً لعائلتي".
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فيما أضافت: "أعتقد أنه بعد صدور قرار المحكمة، كان هانتر قوياً، لذا يتعين علي أن أحذو حذوه وأخرج وأبدأ القتال مرة أخرى".

في حين رفضت فكرة أن فرص الرئيس جو بايدن الانتخابية في نوفمبر ستتأثر بإدانة هانتر، مشددة على أنه "رجل قوي" سيقوم "بعمل عظيم" في ولايته الثانية، وفق ما أفادت صحيفة "The Daily Beast" أمس الأحد.

عقوبة قد تصل نظرياً للسجن 25 عاماً
يذكر أن هيئة محلفين لدى محكمة فيدرالية في ويلمينغتون بولاية ديلاوير دانت هانتر (54 عاماً) بتهم تتعلق بحيازته سلاحاً نارياً خلافاً للقانون في 2018 عندما كان مدمناً على المخدرات.

وبعد إدانته، يواجه عقوبة قد تصل نظرياً إلى السجن لمدة 25 عاماً.

لكن يمكن للمحكمة أيضاً أن تستبدلها بعقوبة أخرى أخف.

يشار إلى أن هانتر محام ورجل أعمال سابق امتهن الرسم، وقد أدين بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى مسدس كولت كوبرا من متجر أسلحة في 12 تشرين الأول 2018.
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