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عربي-دولي

مئات الطلاب يغادرون حفل تخرج بجامعة ستانفورد العريقة.. اليكم السبب

Lebanon 24
17-06-2024 | 02:36
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غادر مئات الطلاب في جامعة ستانفورد العريقة بولاية كاليفورنيا الأميركية، موقع حفل التخرج، الأحد، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يشهد حربا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس منذ أكثر من 8 أشهر.
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وسارع أولئك الطلاب وخرجوا في بداية خطاب ألقاه رئيس الجامعة المنتهية ولايته، ريتشارد سالر، الذي قال: "لا تدعوا قناعاتكم تحول دون قدرتكم على الاستماع والتعلم"، حسب شبكة "إن بي سي" الأميركية.

وأظهرت مقاطع فيديو مئات الطلاب الذين كانوا يرتدون عباءات التخرج السوداء وهم يغادرون مقاعدهم، ويتوجهون إلى خارج استاد الجامعة.
ونظمت مجموعة تدعى "ستانفورد ضد الفصل العنصري في فلسطين"، حفل تخرج "بديل"، وفقا لما جاء في منشور على صفحتها على إنستغرام.

وتم تنظيم هذا الحدث خارج الحرم الجامعي لدعم الطلاب الذين قيل إنهم مُنعوا من حضور احتفالات الحرم الجامعي، الأحد، بعد اعتقالهم في احتجاجات سابقة مؤيدة للفلسطينيين، وفق "إن بي سي".

وجاء في منشور المجموعة: "انضموا إلينا اليوم للاحتفال وتكريم رفاقنا المعتقلين الذين سيتم حجب شهاداتهم بسبب نضالهم ضد الإبادة الجماعية".
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