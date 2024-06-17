في اليوم 255 للحرب.. الهجمات الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة

Advertisement

شهدت مناطق متفرقة في شمال ووسط وجنوبي قطاع غزة سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المتفاوتة، في اليوم الـ255 للحرب الاسرائيلية على القطاع، ومع صباح ثاني أيام عيد الاضحى.هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 4 اخرين بعد استهداف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. بينما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في محيط الأطراف الجنوبية الشرقية لحي الزيتون وسط قصف كثيف استهدف عدداً من المنازل والمواقع وتحليق مكثف للطائرات المسيرة في أعقاب تجدد الاشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في هذه المنطقة.وشهدت مناطق أخرى في المحافظة الوسطى بقطاع غزة عمليات قصف مدفعي وجوي مكثف طالت أهدافاً في مخيم النصيرات ودير البلح ووادي غزة وسط القطاع.أما في جنوب القطاع، وتحديداً في مدينة رفح، استشهد فلسطيني جراء قصف استهدف منطقة بئر كندا غربي رفح، فيما استمرت التوغلات الإسرائيلية لمناطق وسط وغربي المدينة بالتزامن مع اندلاع اشتباكات مستمرة في هذه المناطق، رغم اعلان الجيش الإسرائيلي عن هدنة تكتيكية يومية لعدة ساعات بهدف تأمين طريق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.يأتي هذا في وقت نُشرت فيه بعض الصور لقيام الجيش الإسرائيلي بإحراق صالة المغادرين في معبر رفح من الجانب الفلسطيني بشكل كامل.وكان 10 أشخاص، من بينهم رضيعة، استشهدوا وأصيب العشرات أمس الأحد، في قصف للجيش الإسرائيلي استهدف منزلين بمخيم البريج ومنطقة المواصي وحي الشجاعية وبيت حانون. (سكاي نيوز)