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عربي-دولي

تحركات إسرائيلية لـ"تكثيف" بناء المستوطنات بالضفة الغربية

Lebanon 24
17-06-2024 | 02:51
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تدرس الحكومة الإسرائيلية، بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد اعتراف بعض البلدان بالدولة الفلسطينية، التي من المفترض أن تشمل أراضيها تلك المساحات، حسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.
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ونقلت الشبكة عن بيان صدر، من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قوله إن "جميع المقترحات لتعزيز المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) سيتم التصويت عليها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الأمني".

وفي الأسابيع الأخيرة، اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة لاقت تنديدا من قبل إسرائيل، التي قالت إنها بمثابة "مكافأة للإرهاب وتدعم حماس".
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