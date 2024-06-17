الناتو: نبحث وضع مزيد من الرؤوس النووية

أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن دول الحلف تبحث وضع مزيد من الرؤوس النووية في حالة الجاهزية القتالية لمواجهة ما وصفه بـ"التهديد المتزايد" من قبل روسيا والصين.



وصرح لصحيفة "التلغراف" البريطانية: "لن أكشف عن التفاصيل العملياتية بشأن كم رأساً نووياً يجب أن تكون جاهزة للعمل وكم يجب تخزينها، لكننا بحاجة إلى التشاور بهذا الشأن، وهذا ما نقوم به بالضبط".

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كما شدد على أن الشفافية يجب أن تكون حجر الزاوية لاستراتيجية الناتو النووية، قائلاً إن "الشفافية تساعد في نقل الرسالة المباشرة أننا تحالف نووي".



كذلك أضاف أن "هدف الناتو عالم خال من الأسلحة النووي، طبعاً، لكن ما دامت الأسلحة النووية موجودة، سنبقى تحالفاً نووياً، لأن عالماً تمتلك فيه روسيا والصين وكوريا الشمالية أسلحة نووية، ولا يمتلكها الناتو هو عالم أكثر خطراً".