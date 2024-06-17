ترامب يلجأ إلى صهره اللبناني لاستمالة الناخبين في ميشيغان!

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مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يعمل المؤيدون للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لاستمالة الناخبين العرب الأميركيين المستائين مما يصفونه بدعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل خلال الحرب في غزة.ومن المقرر أن يتنافس ترامب وبايدن خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل، بينما تعد أصوات الناخبين العرب خصوصا في الولايات المتأرجحة "مصيرية".يقود هذه الجهود رجل من أصول عربية، يدعى مسعد بولس، وهو رجل أعمال لبناني المولد، لكنه أيضا والد مايكل بولس، زوج ابنة ترامب الصغرى، تيفاني.ويستخدم بولس الآن علاقاته في الجالية العربية الأميركية، إذ يجتمع مع قادتها في ميشيغان بشكل دوري، بحثا عن دعم لترامب.وميشيغان هي موطن العديد من الديمقراطيين العرب الأميركيين الذين يشعرون بخيبة أمل من بايدن.تعليقا على ذلك، قالت وكالة أسوشيتد برس إن فرص ترامب "قد تكون محدودة" إذ لا يزال العديد من الأميركيين العرب يشعرون بالاستياء من الحظر الذي فرضه، على الهجرة من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، بمجرد وصوله للبيت الأبيض، قبل أربعة أعوام.كما لا يزال أغلبيتهم يحتفظون بتصريحات ترامب التي يعتبرونها مهينة لهم، علاوة على أن ترامب نفسه انتقد بايدن لأنه لم يكن مؤيدًا قويًا بما يكفي لإسرائيل.موقف العربوكشف مقال رأي لصحيفة "واشنطن بوست"، نشر قبل أسابيع، أن سفير ترامب السابق في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، يحضر لعشاء مع قادة الرأي العرب والمسلمين في ميشيغان، يحضره أيضا بولس.ويحاول المؤيدون لحملة ترامب للانتخابات الرئاسية جهدهم لاستمالة الناخبين العرب والمسلمين بعد الانتكاسة التي شهدها الطرف المنافس (الديموقراطيون بقيادة بايدن) خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في شباط الماضي.وفي شباط الماضي، في غمرة الانتخابات التمهيدية، أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وفرعه في ميشيغان أن الاستطلاع الهاتفي الآلي الذي أجراه بعد خروج 527 من الناخبين المسلمين الذين شاركوا في الانتخابات أظهر أن 94 بالمائة من المسلمين الأميركيين الذين صوتوا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي قد صوتوا "غير ملتزم".وأفاد 4.6 في المائة فقط من الناخبين الديمقراطيين الأساسيين المسلمين أنهم صوتوا لإعادة ترشيح الرئيس بايدن كمرشح رئاسي للحزب الديمقراطي.كما أظهر الاستطلاع أنه في حالة إجراء انتخابات مبكرة اليوم (في شباط)، فإن 40% من الناخبين المسلمين يفضلون "مرشحًا آخر" لم يذكر اسمه، يليه تصويت 25% لمرشح الطرف الثالث الدكتور كورنيل ويست، ثم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب. (13%)، ثم الرئيس الحالي جو بايدن (8%)، ومعهم روبرت كينيدي جونيور (8%) وجيل ستاين (7%).والآن، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، "لا يفكر بعض المانحين والناشطين العرب الأميركيين في عدم الاكتفاء بالتصويت بـ"غير ملتزم"، بل يفكرون في العمل بشكل مباشر لانتخاب ترامب" وفق تحليل "واشنطن بوست".إلى ذلك، وجد آخر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" في الولايات التي تشهد منافسة شرسة بين ترامب وبايدن، "علامات على انشقاقات ضخمة عن بايدن بين عينة صغيرة من الناخبين الذين كانوا إما مسلمين أو عربا".(الحرة)