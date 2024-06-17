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عربي-دولي

في العراق.. مسؤول حركة دينية "متطرفة" قتل شخصين ليقدمهما "قربانا"!

Lebanon 24
17-06-2024 | 03:15
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اعتقلت مديرية استخبارات محافظة الديوانية، إحدى مدن جنوب العراق، مسؤول حركة "العلاهية" الدينية المتطرفة، بعد أن أقدم على قتل شخصين قدمهما "قربانا لله".

وقالت مديرية الاستخبارات في محافظة الديوانية في بيان إن "مفارز مديرية الاستخبارات ألقت القبض على مسؤول حركة العلاهية في محافظة ذي قار لحظة تواجده في قضاء الحمزة الشرقي متوجها إلى محافظة كربلاء".
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وبحسب المديرية، فقد اعترف المتهم بعد التحقيق معه، صراحة قيامه بقتل شخصين حسب اعتقاده المنحرف قربان لله تعالى ينتميان للحركة نفسها"، وقد "صدرت بحقه أحكام قضائية".

وتعتبر هذه الحركة، محظورة في الدستور والقوانين العراقية، في حين فكرها يقوم على أساس القربان أو التضحية بالنفس، وبموجب ذلك تجري قرعة لاختيار الشخص الذي سيضحي بنفسه. (روسيا اليوم)

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