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عربي-دولي

في دولة بارزة.. إصابة نحو 16 ألف شخص خلال ذبح الأضاحي ودعوات لتوخي الحذر!

Lebanon 24
17-06-2024 | 03:51
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تعرّض نحو 16 ألف قصّاب لإصابات في تركيا في أول أيام عيد الأضحى أمس الأحد.

وبحسب ما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على منصة إكس، "فقد حضر في أول أيام العيد، نحو 16 ألف شخص إلى المراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد بسبب إصابات تعرّضوا لها أثناء ذبح الأضاحي"، وفقا لفرانس برس.
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وقال الوزير إن "هذه الحالات ناجمة عن ذبح الأضاحي على يد أشخاص غير متخصصين"، داعيا من لم يقدّموا أضاحي العيد بعد إلى توخي الحذر.

 ولفت قوجة إلى أن 1274 شخصا أصيبوا في العاصمة أنقرة، و840 في إسطنبول، و416 في إزمير على ساحل بحر إيجه.

وشدد على أن "حوالى 16 ألف شخص لن يتمكنوا من الاستمتاع بعطلة العيد بالمقدار الذي يرغبون فيه".
 
وفي عام 2023، أصيب ما يقرب من 30 ألف شخص خلال أيام الاحتفالات الأربعة في تركيا، بحسب أرقام رسمية. (سكاي نيوز)

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