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عربي-دولي

مشاكل بوينغ مستمرة.. طائرة ركاب تهبط بسلام بعد حريق بمحركها

Lebanon 24
17-06-2024 | 04:41
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قالت هيئة الإطفاء في نيوزيلندا إن طائرة ركاب من طراز بوينغ هبطت بسلام في المطار، يوم الإثنين، بعد أن أدى حريق إلى توقف أحد محركاتها.

وهبطت الطائرة التابعة لشركة "فيرجن أستراليا"، من طراز "بوينغ 737-800"، والتي كانت متجهة إلى ملبورن بأستراليا، في مدينة إنفركارجل النيوزيلندية بعد أن أدى الحريق إلى تحويل مسارها.
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وقالت لين كروسون، المشرفة في هيئة الإطفاء والطوارئ في نيوزيلندا، إن سيارات الإطفاء استقبلت الطائرة لدى وصولها إلى إنفركارجل بعد حوالي 50 دقيقة من إقلاعها من كوينزتاون.

وقالت المتحدثة باسم مطار كوينزتاون، كاثرين نيند، إن سبب حريق المحرك وعدد الركاب على متن الطائرة لم يعرفا بعد.

وقالت "فيرجن أستراليا" في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن الحادث ربما يكون ناجما عن "ضربة طائر محتملة".

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