Advertisement

عربي-دولي

بسبب زيادة عدد السكان... الحكومة المصرية تحذر من هجرة قسرية

Lebanon 24
17-06-2024 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1212739-638542216748939169.jpg
Doc-P-1212739-638542216748939169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر، أن تزايد أعداد السكان، إلى جانب أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، تؤدى إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية.


وأوضح المركز أن هذا الأمر يضع ضغطا مفرطا على الأراضي إلى حد التدهور، ويؤدي التصحر والجفاف إلى الهجرة القسرية.
Advertisement
وأفاد خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الزيادة السكانية والضغط على الموارد يعرض عشرات الملايين من الأشخاص كل عام لخطر النزوح، ولذلك يسلط احتفال هذا العام باليوم العالمي للتصحر والجفاف الضوء على مستقبل إدارة الأراضي، تحت شعار: "متحدون من أجل الأرض: تراثنا.. مستقبلنا".
وتقدر الزيادة السكانية في مصر بناء على أحدث الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الـ15 عاما الأخيرة من 2008 – 2023 بـ22 مليون نسمة وبتطبيق متوسط الزيادة السنوية من المتوقع تجاوز 110 مليون نسمة بحلول العام 2025 بمعدل نمو سنوي يقدر بـ1.8٪. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-06-17
07:59 | 2024-06-17
07:48 | 2024-06-17
07:30 | 2024-06-17
07:04 | 2024-06-17
07:02 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24