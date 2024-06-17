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عربي-دولي

بمحافظة البصرة العراقية... السيطرة على حريق هائل في مركز "شنشل" التجاري

Lebanon 24
17-06-2024 | 04:51
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نجحت فرق الإنقاذ والدفاع المدني العراقية في السيطرة على حريق هائل اندلع، الأحد، في مركز "شنشل" التجاري وسط محافظة البصرة جنوبي البلاد، بعد أن استمر لنحو 4 ساعات، وفق ما أفاد مراسل "الحرة".
وأتى الحريق على الطابق الخامس من المركز المكون من 5 طوابق، وكاد أن يمتد إلى الطوابق الأخرى لولا تدخل فرق الدفاع المدني وعدد من أصحاب المحال التجارية، لمنع انتشار النيران.
 
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واستمرت عمليات إخماد الحريق لأكثر من أربع ساعات، شاركت فيها فرق إطفاء الدفاع المدني وفرق إطفاء أخرى تابعة لشركات نفط ومصافي وغاز وموانئ البصرة.
وحسب مراسل "الحرة"، أسفر الحريق عن تسجيل عدة حالات اختناق، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.
ومركز "شنشل" التجاري يتكون من 5 طوابق بمساحة بنائية كلية تبلغ 25310 متر مربع، ويحتوي على أكثر من 270 محلا تجاريا، إضافة إلى كافيتريات وقاعة سينما وقاعات ألعاب وفعاليات ترفيهية أخرى متنوعة.
وكان العراق قد شهد في أيلول الماضي، حريقا هائلا في قاعة أفراح بمدينة الحمدانية بمحافظة نينوى، قتل فيه نحو 100 شخص وأصيب أكثر من 300. (الحرة)
 
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