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عربي-دولي

الحرب في غزة قضت على عائلات بأكملها.. تحليل يكشف!

Lebanon 24
17-06-2024 | 04:56
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قضت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على عائلات بأكملها، فقد كشف تحليل معمق أن 10 غارات فقط على القطاع غزة بين تشرين الأول الماضي وكانون الاول، أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 شخص.
 
 
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وبحسب تحليل لمحققي أسلحة ومحللي البيانات المفتوحة وخبراء قانونيين، بالإضافة إلى بيانات منظمة "إير وورز"، وهي منظمة تعنى بمراقبة الصراعات ومقرها في لندن، أن تلك الغارات استهدفت العديد من المباني السكنية والملاجئ التي كانت تضم عائلات بأكملها داخلها، ولم يكن بينها أي هدف عسكري واضح أو تحذير مباشر لأولئك المتواجدين بالداخل، حسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، بل في إحدى هذه الحالات، أكدت عائلة أنها رفعت راية بيضاء على مبناها دون جدوى

وفي هذا الصدد، أشارت إميلي تريب، مديرة منظمة "إير وورز"، إلى أن محققيها واجهوا صعوبة في التعامل مع استشهاد أجيال من عائلات بأكملها، مضيفة "في بعض الأحيان كان علينا إنشاء شجرة عائلية لفهم الضرر المدني".

من جهته، شدد رشيد الخالدي، المؤرخ الفلسطيني - الأميركي في جامعة كولومبيا، على أن هذه الحرب أكثر فتكا من نكبة عام 1948، التي استشهد فيها 20 ألف شخص. وأضاف "لا أعتقد أن التاريخ الفلسطيني الحديث شهد أمرا مماثلا".

وكانت العديد من المنظمات الانسانية والأممية أكدت أن جرائم حرب ارتكبت في لقطاع، كما تحدثت العديد من الدول الغربية عن ابادة جماعية.

في المقابل رفضت إسرائيل كل تلك "الاتهامات" كما وصفتها، لكنها في بعض الحالات أشارت إلى أنها ستفتح تحقيقاً، لكن أي تحقيق لم يصل حتى الأن إلى محاسبة أي متورطين. (العربية)
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