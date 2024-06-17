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عربي-دولي

بعد 24 ساعة على عودته من غزة... جندي إسرائيليّ يُنهي حياته بطريقة مروّعة

Lebanon 24
17-06-2024 | 05:13
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كشفت منصات إخبارية إسرائيلية، أنّ جنديّاً إسرائيليّاً أقدم على الإنتحار، بعد عودته من القتال في قطاع غزة. 

وأوضحت المنصات الإسرائيلية، أنّ الجندي أطلق على النار على نفسه، وذلك بعد 24 ساعة فقط على تسريحه.
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وفي هذا السياق، تحدّثت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن "اضطرابات ما بعد الصدمة" التي يُعاني منها الآلاف من الجنود الإسرائيليين بسبب مشاركتهم في الحرب على قطاع غزة. (الميادين)
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