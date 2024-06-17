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عربي-دولي

انتقمت من زوجها بطريقة لا تخطر على البال.. سكبت عليه "الزيت المغلي" اثناء نومه!

Lebanon 24
17-06-2024 | 05:21
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عاقبت سيّدة مصرية زوجها على خيانته لها والتحدث مع أخرى، بطريقة لا تخطر في بال أحد، حيث ألقت كمية من الزيت المغلي على جسده أثناء نومه داخل منزلهما.

وأقرت المتهمة، وتدعى "م. س" بارتكاب الواقعة قائلة: "أنا كنت راجعة من شغل سمعت جوزي بيكلم واحدة في التليفون داخل غرفة النوم دون شعوره وتجسست عليه وسمعته يتحدث عني بطريقة سيئة ومحاولة الخلاص مني". (العربية)
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