أسهم أوروبا ترتفع

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع تعويض قطاع المصارف بعض الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي.وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة، متعافيا من أسوأ انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية حتى الآن هذا العام.وقاد مؤشر التكنولوجيا مكاسب القطاعات بارتفاع 1.2 بالمئة، في حين تقدم قطاع البنوك الأوروبي بأكثر من واحد بالمئة. (سكاي نيوز)