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أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفث إلى أن القصف الإسرائيلي على غزة، في أعقاب هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، حول القطاع البائيس والفقير والمحاصر إلى "جحيم على الأرض".جاء ذلك في مقال رأي نشره غريفيث، في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، بعنوان "زعماء العالم خذلونا".وقال غريفيث إنه أمضى الكثير من حياته المهنية في مناطق الحرب أو على أطرافها، ولكن "لم يهيئني أي شيء بشكل كامل لاتساع وعمق المعاناة الإنسانية التي شهدتها خلال السنوات الثلاث التي قضيتها كمنسق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة".وتطرق غريفيث إلى الصراع في تيغراي بإثيوبيا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والصراع في السودان قبل أن يصل إلى الحرب على غزة.وفي هذا الشأن قال غريفيث "ثم جاءت هجمات حماس المروعة في السابع من تشرين الأول على إسرائيل، وما تلاها من قصف لغزة، والذي حول القطاع الفقير الخاضع للحصار إلى جحيم على الأرض. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 37,000 شخص في غزة قتلوا، وتم إجبار جميع السكان تقريبًا على ترك منازلهم، والعديد منهم عدة مرات".وأضاف "لقد أصبح توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يقفون على حافة المجاعة أمراً شبه مستحيل، في حين قُتل العاملون في المجال الإنساني والأمم المتحدة بأعداد غير معقولة".