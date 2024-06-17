Advertisement

عربي-دولي

غريفيث: القصف الإسرائيلي على غزة حولها لـ"جحيم على الأرض"

Lebanon 24
17-06-2024 | 05:54
A-
A+
Doc-P-1212768-638542257625136755.jpg
Doc-P-1212768-638542257625136755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفث إلى أن القصف الإسرائيلي على غزة، في أعقاب هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، حول القطاع البائيس والفقير والمحاصر إلى "جحيم على الأرض".
Advertisement

جاء ذلك في مقال رأي نشره غريفيث، في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، بعنوان "زعماء العالم خذلونا".

وقال غريفيث إنه أمضى الكثير من حياته المهنية في مناطق الحرب أو على أطرافها، ولكن "لم يهيئني أي شيء بشكل كامل لاتساع وعمق المعاناة الإنسانية التي شهدتها خلال السنوات الثلاث التي قضيتها كمنسق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة".

وتطرق غريفيث إلى الصراع في تيغراي بإثيوبيا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والصراع في السودان قبل أن يصل إلى الحرب على غزة.

وفي هذا الشأن قال غريفيث "ثم جاءت هجمات حماس المروعة في السابع من تشرين الأول على إسرائيل، وما تلاها من قصف لغزة، والذي حول القطاع الفقير الخاضع للحصار إلى جحيم على الأرض. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 37,000 شخص في غزة قتلوا، وتم إجبار جميع السكان تقريبًا على ترك منازلهم، والعديد منهم عدة مرات".

وأضاف "لقد أصبح توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يقفون على حافة المجاعة أمراً شبه مستحيل، في حين قُتل العاملون في المجال الإنساني والأمم المتحدة بأعداد غير معقولة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-06-17
07:59 | 2024-06-17
07:48 | 2024-06-17
07:30 | 2024-06-17
07:04 | 2024-06-17
07:02 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24