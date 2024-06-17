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عربي-دولي

تقريرٌ لمنظمة دولية يعلن: إسرائيل تملك 90 رأساً نووياً!

Lebanon 24
17-06-2024 | 05:50
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كشفت "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في الإنفاق على الأسلحة النووية بنسبة 80%، حيث يصل إنفاقها السنوي إلى 51.5 مليار دولار، وهي أكثر من حصة جميع الدول الأخرى المسلحة نووياً مجتمعةً.
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وتحدّث تقرير المنظمة الدولية عن امتلاك إسرائيل 90 رأساً نووياً، مشيراً إلى أن الأخيرة رفعت الإنفاق على الأسلحة النووية خلال العام الماضي بنسبة 2,4%، ليصل حجم الإنفاق الإسرائيلي على السلاح النووي سنوياً إلى 1,1 مليار دولار.

وأشارت منسقة السياسات والأبحاث في المنظمة، أليسيا ساندرز-زاكر، في حديثٍ إلى الميادين، إلى أنه من الصعب جداً التوصل إلى تقديرات دقيقة للعدد الحقيقي للرؤوس النووية، بسبب الافتقار إلى الشفافية في إسرائيل، وعدم وجود تأكيد صريح من الحكومة الإسرائيلية حتى الآن بامتلاكها السلاح النووي.

وأوضحت ساندرز-زاكر أن تقدير ارتفاع نسبة الإنفاق العام الماضي بنسبة 2,4% في ظل غياب الشفافية، تمَّ من خلال الاستناد إلى حجم الإنفاق العسكري العام، بالإضافة إلى مناقشة الأمر مع خبراء إسرائيليين، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة في الإنفاق العسكري التقليدي بسبب الهجوم المستمر على غزة، لمحاولة تقدير الإنفاق على الأسلحة النووية.

وعبّرت ساندرز-زاكر عن قلقها من التهديدات الإسرائيلية الأخيرة باستخدام السلاح النووي في غزة، سواء كانت ضمنية أم صريحة، مؤكدةً أنّ هذا سبب إضافي لإدانة التهديدات باستخدام الأسلحة النووية، والتذكير بأهمية الاندماج بالاتفاقية الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية. (الميادين نت)
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