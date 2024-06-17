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عربي-دولي

روسيا تُطور مسيرة هجومية "فريدة من نوعها".. مميزاتها بارزة جداً!

Lebanon 24
17-06-2024 | 06:39
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن قيام الجيش الروسي بتطوير مسيرة هجومية من طراز "بيرون" قادرة على ضرب أهداف للعدو، ونقل المؤن إلى الخطوط الأمامية.
 
وتعمل المسيرة على البرمجيات الروسية، وهي قادرة على إيصال حمولات ثقيلة يصل وزنها إلى 200 كلغم بسرعة، وأداء وظيفة طائرة الاستطلاع، وإجراء عمليات البحث والإنقاذ، بما في ذلك إجلاء الجرحى، وكذلك نشر مجموعات الإنزال خلف خطوط العدو.
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وتقوم المسيرة بتزويد المقاتلين على الخطوط الأمامية بالمؤن، وهي قادرة على توصيل كمية من الطعام، كانت تتطلب في السابق ما لا يقل عن 13 رحلة جوية بطائرات مسيرة من طراز"FPV".
 
وتم اختبار القدرات القتالية للمسيرة "بيرون" في ساحة التدريب، وتم تركيب نظام صاروخي موجه مضاد للدبابات مثبت عليها، وتم إطلاق صواريخه من الأرض وفي الجو، وفي هذه الحالة، لا يتم ضبط الصاروخ عند التثبيت، ولكن باستخدام جهاز التحكم عن بعد. (سبوتنيك)
 
 
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