خلال 24 ساعة فقط.. إصابة 16 عسكرياً إسرائيلياً في معارك غزة!

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وأوضح الجيش الإسرائيلي أن 3848 ضابطاً وجندياً أصيبوا منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى أن 1942 منهم أصيبوا خلال العملية البرية.كذلك، أكد الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى من الضباط والجنود ارتفع إلى 662 قتيلاً، منهم 582 أصيبوا بجروح بالغة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول.وأضاف أن 241 عسكرياً ما زالوا يتلقون العلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة، جروح 28 خطيرة.وكان الجيش الإسرائيلي أكد السبت الماضي، مقتل 8 من جنوده في في انفجار وقع بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.ولم يتطرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة "إكس"، إلى تفاصيل الواقعة، لكن الجناح العسكري لحركة حماس قال في وقت سابق إنه قتل وأصاب عددا من الجنود الإسرائيليين في كمين لناقلة جند مدرعة في رفح بجنوب القطاع.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 8 جنود لقوا حتفهم في "حادث خطير"، إثر اصطدام مركبتهم المدرعة بعبوة ناسفة بالقرب من مخيم تل السلطان للاجئين.وتابعت: "وقعت الكارثة في حدود الساعة الخامسة صباحا.. أنهت القوة الإسرائيلية نشاطها وكانت في طريق العودة على متن مركبة مدرعة، حين وقع الانفجار الكبير، مما أدى إلى اشتعال النيران".