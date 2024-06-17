إنفجار يهزّ قاعدة عسكرية في التشيك... ما الذي يحصل هناك؟

أعلن الجيش التشيكي، عن انفجار ذخيرة في ساحة تدريب عسكرية في مدينة ليبافا.



وجاء في بيان الجيش التشيكي: "نتعامل مع حادث خطير في ساحة التدريب العسكري في ليبافا، حيث انفجرت كمية من الذخيرة".



وتابع: "للأسف هناك إصابات في مكان الحادث، نُحاول تقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن، وتدخلت مروحية لإنقاذ المصابين". (روسيا اليوم)

Advertisement