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إنفجار يهزّ قاعدة عسكرية في التشيك... ما الذي يحصل هناك؟

Lebanon 24
17-06-2024 | 06:55
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أعلن الجيش التشيكي، عن انفجار ذخيرة في ساحة تدريب عسكرية في مدينة ليبافا.

وجاء في بيان الجيش التشيكي: "نتعامل مع حادث خطير في ساحة التدريب العسكري في ليبافا، حيث انفجرت كمية من الذخيرة".

وتابع: "للأسف هناك إصابات في مكان الحادث، نُحاول تقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن، وتدخلت مروحية لإنقاذ المصابين". (روسيا اليوم)
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