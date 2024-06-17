حصيلة جديدة.. كم بلغ عدد شهداء غزة منذ بدء الحرب؟

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وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لليوم 255 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 37347 قتيلا و85372 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.ولفتت إلى أن الآلاف من الضحايا ما زالوا تحت الركام، وأن فرق الإسعاف والإنقاذ لا تستطيع الوصول إليهم.من ناحية ثانية وعلى الصعيد ذاته، قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن عدد القتلى من الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 151 صحفياً وصحفيةً.من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن "193 من زملائنا في الأونروا قتلوا منذ بداية الحرب وهو أعلى عدد من القتلى في تاريخ الأمم المتحدة".وفي وقت سابق الاثنين، أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة خربة العدس شمالي رفح، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي نسف عدداً من المنازل بعد تفخيخها بمنطقة الحي السعودي غرب مدينة رفح.