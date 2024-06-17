اختلاسات ورشاوى بالملايين.. "أديداس" تفتح تحقيقاً بعد تلقي رسالة من مجهول

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تحقق شركة "أديداس" الألمانية للأدوات والمستلزمات الرياضية، في الوقت الحالي في مزاعم فساد في الصين، بعد تلقي رسالة من مجهول تكشف عن وجود انتهاكات محتملة للامتثال من جانب بعض الموظفين.ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الإثنين، عن الشركة الألمانية قولها في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، إنها تعمل مع مستشار قانوني خارجي بعد أن تلقت الرسالة في السابع من حزيران الجاري.وزعمت الرسالة أن موظفي أديداس تسلموا رشاوى واختلاسوا ملايين الدولارات، من موفري خدمات خارجيين ومفوضين من المجموعة الألمانية، كما أن هناك مدير ثان يعمل في قسم مختلف في الصين متهم بتسلم الملايين من الأموال من الموردين وكذلك عناصر مادية كالعقارات.جدير بالذكر أن الصين كانت تعد محرك نمو بالنسبة لشركة "أديداس" قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، إلا أن مقاطعة العلامات التجارية الغربية قلصت أعمالها فيما بعد.