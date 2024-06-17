إسرائيل باعت أسلحة للعالم بأكثر من 13 مليار دولار خلال الحرب.. من اشتراها؟





وبحسب بيانات تقرير الصادرات الدفاعية لعام 2023، فقد حدثت قفزة في حجم مبيعات أنظمة الدفاع الجوي، حيث بلغت 36% من حجم الصفقات، مقابل 19% في عام 2022.

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وشملت 11% من الصادرات الدفاعية أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية، 11% الأسلحة النارية ووسائل الإطلاق، 9% الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران، 8% الذخيرة والأسلحة، 5% المراقبة والإلكترونيات، 5% المركبات والرادار، 4% المعلومات والاستخبارات السيبرانية، 4% الطائرات من دون طيار، و4% تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الاتصالات، و2% الأقمار الصناعية والفضائية، و1% المنصات والأنظمة البحرية.



وتم توقيع معظم الصفقات مع دول آسيا والمحيط الهادئ 48%، والدول الأوروبية 35%. ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ وزارة الدفاع الإسرائيلية، أعلنت أن الصادرات الدفاعية سجلت رقما قياسيا للمرة الثالثة على التوالي، حيث تم بيع أسلحة بمبلغ أكثر من 13 مليار دولار في عام 2023.وبحسب بيانات تقرير الصادرات الدفاعية لعام 2023، فقد حدثت قفزة في حجم مبيعات أنظمة الدفاع الجوي، حيث بلغت 36% من حجم الصفقات، مقابل 19% في عام 2022.وشملت 11% من الصادرات الدفاعية أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية، 11% الأسلحة النارية ووسائل الإطلاق، 9% الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران، 8% الذخيرة والأسلحة، 5% المراقبة والإلكترونيات، 5% المركبات والرادار، 4% المعلومات والاستخبارات السيبرانية، 4% الطائرات من دون طيار، و4% تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الاتصالات، و2% الأقمار الصناعية والفضائية، و1% المنصات والأنظمة البحرية.وتم توقيع معظم الصفقات مع دول آسيا والمحيط الهادئ 48%، والدول الأوروبية 35%.

وتم توقيع 9% من الصفقات مع دول أميركا الشمالية، و4% مع دول أميركا اللاتينية، و1% مع دول إفريقية.



وكان الانخفاض الأكثر حدة في المبيعات، على خلفية الحرب، للدول العربية الأعضاء في "اتفاقيات إبراهيم": الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، 3% فقط في عام 2023 مقابل 24% في عام 2022. (روسيا اليوم)