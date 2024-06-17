الكرملين يعلن موعد زيارة بوتين كوريا الشمالية

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أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة إلى كوريا الشمالية يومي 18 و19 حزيران الجاري.وقال الكرملين في بيان "تلبية لدعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيقوم فلاديمير بوتين بزيارة دولة ودية لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية يومي 18 و19 حزيران 2024".ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي بعد ذلك فيتنام في 19 و20 حزيران.ويأتي هذا التأكيد من الكرملين بشأن زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية بعد أيام من تقارير أشارت إلى "تكنهات" بأن الرئيس الروسي سيزور بيونغيانغ خلال الأسابيع المقبلة.فقد أكدت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، يوم الاثنين الماضي، أن بوتين سيزور كوريا الشمالية وفيتنام خلال الأسابيع المقبلة، من دون تحديد موعد ثابت لها.غير أن مسؤولا في فيتنام قال لرويترز في وقت سابق إن زيارة بوتين إلى فيتنام مقررة يومي 19 و20 حزيران لكن لم يتم تأكيدها بعد.وكان الكرملين قال في وقت سابق أيضا إن روسيا تريد تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية "في جميع المجالات" لكنه لم يؤكد موعد الزيارة.