Advertisement

عربي-دولي

الكرملين يعلن موعد زيارة بوتين كوريا الشمالية

Lebanon 24
17-06-2024 | 07:48
A-
A+
Doc-P-1212817-638542332205475838.jpeg
Doc-P-1212817-638542332205475838.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة إلى كوريا الشمالية يومي 18 و19 حزيران الجاري.

وقال الكرملين في بيان "تلبية لدعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيقوم فلاديمير بوتين بزيارة دولة ودية لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية يومي 18 و19 حزيران 2024".
Advertisement

ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي بعد ذلك فيتنام في 19 و20 حزيران.

ويأتي هذا التأكيد من الكرملين بشأن زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية بعد أيام من تقارير أشارت إلى "تكنهات" بأن الرئيس الروسي سيزور بيونغيانغ خلال الأسابيع المقبلة.

فقد أكدت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، يوم الاثنين الماضي، أن بوتين سيزور كوريا الشمالية وفيتنام خلال الأسابيع المقبلة، من دون تحديد موعد ثابت لها.

غير أن مسؤولا في فيتنام قال لرويترز في وقت سابق إن زيارة بوتين إلى فيتنام مقررة يومي 19 و20 حزيران لكن لم يتم تأكيدها بعد.

وكان الكرملين قال في وقت سابق أيضا إن روسيا تريد تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية "في جميع المجالات" لكنه لم يؤكد موعد الزيارة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:45 | 2024-06-17
10:35 | 2024-06-17
10:13 | 2024-06-17
10:00 | 2024-06-17
09:54 | 2024-06-17
09:49 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24