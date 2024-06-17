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إقتصاد

تورط رجل أعمال شهير في تزوير مستندات رسمية... هذه هويّته

Lebanon 24
17-06-2024 | 08:12
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فتحت جهات التحقيق في مصر تحقيقات موسعة في واقعة اتهام رجل الأعمال الشهير محمد هاني العسال، بتزوير مستندات رسمية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول في القضية هو رجل الأعمال محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر - إيطاليا العقارية، والمتهم الثاني هو محمد ع. أ. طالب في كلية تجارة في المعهد العالي للنظم والمعلومات في التجمع الأول، والمتهم الثالث وهو نور ح. ع. صاحب مصنع ملابس. (روسيا اليوم)
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