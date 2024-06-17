تورط رجل أعمال شهير في تزوير مستندات رسمية... هذه هويّته

فتحت جهات التحقيق في مصر تحقيقات موسعة في واقعة اتهام رجل الأعمال الشهير محمد هاني العسال، بتزوير مستندات رسمية.



وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول في القضية هو رجل الأعمال محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر - إيطاليا العقارية، والمتهم الثاني هو محمد ع. أ. طالب في كلية تجارة في المعهد العالي للنظم والمعلومات في التجمع الأول، والمتهم الثالث وهو نور ح. ع. صاحب مصنع ملابس. (روسيا اليوم)

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