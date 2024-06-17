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عربي-دولي

مصرع مهاجرين وفقدان آخرين إثر غرق قاربين قبالة سواحل إيطاليا

Lebanon 24
17-06-2024 | 08:23
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قضى عشرة مهاجرين فيما فقد عشرات آخرين اثر غرق قاربين يقلان مهاجرين في البحر المتوسط قبالة سواحل إيطاليا، على ما أفادت منظمة غير حكومية للانقاذ في البحر ووسائل إعلام إيطالية.بحسب "فرانس برس".

وقالت منظمة الإغاثة الألمانية ResQship على منصة "إكس" إن رجال الإنقاذ الذين جاءوا لمساعدة مهاجرين كانوا على متن قارب خشبي قبالة لامبيدوسا، عثروا على 10 جثث تحت سطح السفينة، في حين تم الإبلاغ عن فقدان حوالى 60 شخصا بعد غرق سفينة أخرى قبالة كالابريا، بحسب وسائل إعلام إيطالية.
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