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قال الضابط الأميركي السابق سكوت بينيت، إن سلطات بلاده قد تحاول اغتيال فلاديمير زيلينسكي لأنه يعرف الكثير عما قامت به الحكومة الأميركية في أوكرانيا.وأضاف بينيت: "زيلينسكي والحق يقال، يعتبر الآن جثة متحركة، ويثير الاستغراب فعلا أنه لا يزال على قيد الحياة، وأعتقد أنه سيتعرض للاغتيال وسيتم قتله".وأعرب الخبير الأميركي عن اعتقاده، بأن زيلينسكي لا يمكنه تجنب الموت إلا من خلال حكم من المحكمة، وبعد ذلك سيتم وضعه في "زنزانة صغيرة في مكان ما في سيبيريا". (روسيا اليوم)