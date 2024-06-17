عائلة نائبة رئيس كولومبيا تتعرض لإطلاق نار... هل من إصابات؟

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كشفت نائبة الرئيس الكولومبي فرانسيا ماركيز في منشور عبر منصة "إكس"، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة كان يستقلها أفراد من عائلتها، من دون أن يصاب أحد بأذى.وطلبت ماركيز في بيانها من النيابة العامة في البلاد فتح تحقيق في الهجوم، معربة عن قلقها بشأن الوضع الأمني في مقاطعة فالي ديل كاوكا. (روسيا اليوم)