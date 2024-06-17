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عربي-دولي

بعد تسجيل حالات وفاة... السعوديّة تُوجّه تحذيراً عاجلاً للحجاج

Lebanon 24
17-06-2024 | 08:53
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حذرت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، من ارتفاع درجات الحرارة في مكة المكرمة مع اختتام الحجاج مناسك الموسم الحالي في ظلّ طقس حارّ أدى إلى تسجيل عدد من حالات الوفاة.

وقالت وزارة الصحة السعودية لقناة "الإخبارية" الرسمية إن "المشاعر المقدسة تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة منذ بدء الحج بدرجة قد تصل لـ 49 درجة مئوية، ونوصي ضيوف الرحمن بعدم التعرض للشمس"، في حين كان حجّاج يطوفون حول الكعبة وآخرون يرمون الجمرات الثلاث في منى في أول أيام التشريق، وفقا لفرانس برس.
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وحذّرت وزارة الصحة في منشور على منصّة إكس، من التعرّض لأشعّة الشمس بين الساعة 11 صباحًا والرابعة عصرًا، ناصحةً الحجّاج بـ"تجنّب الإجهاد الحراري عبر حمل المظلة والإكثار من شرب الماء".

وكانت الوزارة قد أعلنت الأحد تسجيل "2764 حالة إصابة بالإجهاد الحراري، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة والتعرض للشمس، وعدم الالتزام بالإرشادات".
 
وأكدت الوزارة في بيان أن "الوقاية هي الأهم، والتزام الحجاج بعدم الخروج وقت الذروة إلا عند الضرورة، أو استخدام المظلة، كان سيقلل حالات الإصابة بالإجهاد الحراري".

وأضافت "إرشاداتنا الصحية للأيام القادمة واضحة وسهلة وهي: حمل المظلة، شرب الماء بانتظام، عدم التعرض للشمس".

وأعلن الأردن الأحد وفاة 14 حاجًا أردنيًا وفقدان 17 آخرين "جراء موجة الحر الشديدة".

من جانبها، أعلنت إيران وفاة 5 حجاج لكنها لم تحدد السبب، بينما قالت السنغال إن 3 من مواطنيها قضوا خلال الحجّ. (سكاي نيوز عربية) 
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