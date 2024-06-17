جريمة هزّت دولة عربيّة.. ذبح زوجته في وسط الطريق!

استيقظت تونس، على وقع جريمة بشعة هزت محافظة القيروان في الوسط الغربي للبلاد، راحت ضحيتها أم لطفلين.



وأوقفت النيابة العامة الزوج، الذي استعمل سكيناً في جريمته، بعد مطاردة زوجته في وسط الطريق العام. (العربية)