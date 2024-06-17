دراسة تكشف: الألمان يشككون في مصداقية الأخبار المنتجة بالذكاء الاصطناعي

كشفت دراسة حديثة أن الكثير من الألمان يشعرون بريبة تجاه الأخبار التي يتولى الذكاء الاصطناعي إنشاءها بشكل رئيسي.

وقال 50% من المشاركين في الدراسة إنهم يشعرون "بعدم الارتياح" عند الاطلاع على أخبار كتبت بوساطة الذكاء الاصطناعي. (الامارات 24)