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عربي-دولي

دراسة تكشف: الألمان يشككون في مصداقية الأخبار المنتجة بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
17-06-2024 | 09:15
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كشفت دراسة حديثة أن الكثير من الألمان يشعرون بريبة تجاه الأخبار التي يتولى الذكاء الاصطناعي إنشاءها بشكل رئيسي.
 
وقال 50% من المشاركين في الدراسة إنهم يشعرون "بعدم الارتياح" عند الاطلاع على أخبار كتبت بوساطة الذكاء الاصطناعي. (الامارات 24)
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عربي-دولي

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ألمانيا

الذكاء الاصطناعي

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