دولة أوروبية تحذّر من انهيار السلطة الفلسطينية: سيكون مروعاً للجميع

Advertisement

حذر وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي من أن السلطة الفلسطينية قد تنهار خلال الأشهر المقبلة.وأشار وزير الخارجية النرويج إلى نقص التمويل واستمرار العنف ومسألة عدم السماح لنصف مليون فلسطيني بالعمل في إسرائيل.وقال بارث إيدي لرويترز "الوضع بالغ الخطورة.. تحذرنا السلطة الفلسطينية التي نعمل معها بشكل وثيق من أنها ربما تنهار هذا الصيف".وأضاف "إذا انهارت، فقد ينتهي بنا الأمر إلى وجود غزة أخرى، وهو ما سيكون مروعا للجميع، بما في ذلك شعب إسرائيل".وتترأس النرويج مجموعة المانحين الدولية للفلسطينيين وهي من داعمي السلطة الفلسطينية.