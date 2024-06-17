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عربي-دولي

بينها بلدان عربية.. هذه الدول تحتفل اليوم الاثنين بأول أيام عيد الأضحى

Lebanon 24
17-06-2024 | 09:27
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تحتفل 3 دول عربية، هي سلطنة عمان والمغرب وموريتانيا، بعيد الأضحى اليوم، إذ أعلنت هذه البلدان أن بداية شهر ذي الحجة كانت يوم السبت الموافق 8 حزيران.

أما الدول غير العربية التي احتفلت بالعيد اليوم، فهي إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنغلاديش وباكستان وإيران وغانا. (روسيا اليوم)
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