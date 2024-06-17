بيل غيتس يُخطّط لاستثمار مليارات الدولارات في تطوير قطاع الطاقة النووية

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أعلن مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، عن نيته استثمار مليارات الدولارات في تطوير الطاقة النووية في الولايات المتحدة.وقال غيتس في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "لقد استثمرت أكثر من مليار وسأستثمر مليارات أخرى".ووفقا له، تقوم الصين حاليا ببناء معظم المفاعلات النووية، لكن الولايات المتحدة بحاجة إلى تجاوز المنافسين الأجانب.وأشار غيتس إلى أن المفاعلات النووية الأميركية الحالية مكلفة للغاية. (روسيا اليوم)