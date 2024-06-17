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إقتصاد

بيل غيتس يُخطّط لاستثمار مليارات الدولارات في تطوير قطاع الطاقة النووية

Lebanon 24
17-06-2024 | 09:42
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أعلن مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، عن نيته استثمار مليارات الدولارات في تطوير الطاقة النووية في الولايات المتحدة.

وقال غيتس في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "لقد استثمرت أكثر من مليار وسأستثمر مليارات أخرى".
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ووفقا له، تقوم الصين حاليا ببناء معظم المفاعلات النووية، لكن الولايات المتحدة بحاجة إلى تجاوز المنافسين الأجانب.

وأشار غيتس إلى أن المفاعلات النووية الأميركية الحالية مكلفة للغاية. (روسيا اليوم)

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