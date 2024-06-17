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عربي-دولي

جرحى في فرنسا وحالات خطرة... إليكم ما حصل قبل قليل داخل أحد المتاجر

Lebanon 24
17-06-2024 | 09:49
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أفادت "العربية"، عن إصابة 5 أشخاص بهجوم بـ"السلاح الأبيض" وقع داخل متجر لبيع اللحوم، في شرق فرنسا.
 
 
وأضافت "العربية"، أنّ إثنين من المصابين بحادثة الطعن بحالة خطرة.
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