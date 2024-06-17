سقوط طائرة إسرائيليّة داخل الأراضي السوريّة... ما هو نوعها؟

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيليّة، عن سقوط طائرة من نوع "سكاي رايدر"، في القنيطرة، داخل الأراضي السوريّة.

وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيليّة، إلى أنّ "لا خوف من تسرب المعلومات".