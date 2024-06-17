Advertisement

عربي-دولي

سقوط طائرة إسرائيليّة داخل الأراضي السوريّة... ما هو نوعها؟

Lebanon 24
17-06-2024 | 09:54
A-
A+
Doc-P-1212847-638542402421033755.jpg
Doc-P-1212847-638542402421033755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيليّة، عن سقوط طائرة من نوع "سكاي رايدر"، في القنيطرة، داخل الأراضي السوريّة.
 
 
وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيليّة، إلى أنّ "لا خوف من تسرب المعلومات".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الدفاع الإسرائيلية: سقوط طائرة من نوع سكاي رايدر في الأراضي السورية ولا خوف من تسرب المعلومات (سبوتنيك)
lebanon 24
17/06/2024 17:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاكل بوينغ مستمرة.. طائرة ركاب تهبط بسلام بعد حريق بمحركها
lebanon 24
17/06/2024 17:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة كابتن طائرة خلال رحلة يُثير ذعرا بين الركاب.. وهذا ما فعله مساعده (فيديو)
lebanon 24
17/06/2024 17:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ركاب طائرة طالبوا "بنزول" طفل ووالده.. اليكم ما حدث (فيديو)
lebanon 24
17/06/2024 17:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24

طائرة

سوريا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2024-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:45 | 2024-06-17
10:35 | 2024-06-17
10:13 | 2024-06-17
10:00 | 2024-06-17
09:49 | 2024-06-17
09:42 | 2024-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24