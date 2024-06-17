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كما اتهم يائير، الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" بالخيانة في مواجهة هجوم حماس. انتقد يائير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار المحكمة العليا بوقف تحقيق يجريه مراقب الدولة بشأن الإخفاقات في صدّ هجوم السابع من تشرين الأوّل الماضي، واتّهم أرفع محكمة في إسرائيل بـ"التستر على ما حدث لصالح اليسار".كما اتهم يائير، الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" بالخيانة في مواجهة هجوم حماس.

وكتب متسائلا بتعليقات على حسابه في "إكس": "ما الذي يحاولون إخفاءه؟ إذا لم تكن هناك خيانة، فلماذا يخافون من قيام جهات خارجية ومستقلة بالتحقيق؟".



وأضاف: "لماذا يستمر قادة الجيش والمخابرات في الادعاء بأنه تم ردع حماس؟ أين كان سلاح الجوّ في 7 تشرين الأوّل؟".

وقال: "لجنة التحقيق الدولية، على الرغم من اسمها المنمق، يرأسها قاضٍ من المحكمة العليا، وبالتالي يتم استخدامها كلجنة تستر لليسار". (العربية)