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عربي-دولي

روسيا تحاكم صحافياً أميركياً بتهمة التجسس

Lebanon 24
17-06-2024 | 10:45
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تنطلق محاكمة الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، المتهم بجمع معلومات سرية عن صانع دبابات روسي لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في 26 حزيران في إيكاترينبرغ في منطقة الأورال.

وقبض على مراسل "وول ستريت جورنال" في آذار 2023  في إيكاترينبرغ واتهم بـ"التجسس"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن 20 عاماً.
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وقالت محكمة سفيردلوفسك الإقليمية في بيان إن المحاكمة "ستكون خلف أبواب مغلقة. وأن تاريخ جلسة الاستماع الأولى في 26 حزيران 2024".

وأشارت واشنطن وموسكو إلى أنهما تحاولان التوصل إلى تبادل للأسرى يشمل غيرشكوفيتش.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، اليوم  الإثنين إن المناقشات "مستمرة".

وتتّهمه النيابة العامة الروسية بالعمل لصالح وكالة الاستخبارات المركزية و"جمع معلومات سرية" عن صانع الدبابات أورالفاغونزافود في منطقة سفيردلوفسك حيث أوقف.

وأورالفاغونزافود من كبرى شركات الأسلحة في روسيا، وتنتج الدبابات القتالية تي-90 المستخدمة في أوكرانيا والجيل الجديد من دبابة أرماتا بالإضافة إلى عربات شحن.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين الأسبوع الماضي "هذه الاتهامات تخلو من أي صدقية"، مضيفاً أن "الاتهامات الموجهة إليه باطلة والحكومة الروسية تعلم أنها باطلة" وجدد مطالبته بالإفراج "الفوري" عن غيرشكوفيتش.

وأصبح غيرشكوفيتش أول صحافي غربي منذ الحقبة السوفياتية يقبض عليه بتهمة التجسس في روسيا.

وتتّهم واشنطن موسكو باحتجاز  أميركيين لإطلاق سراح روس مسجونين في الخارج لارتكابهم جرائم كبيرة.
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