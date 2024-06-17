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عربي-دولي

ترحيل مهاجرين غير شرعيين سرّاً.. تقرير يكشف ما يحصل في دولة اوروبية

Lebanon 24
17-06-2024 | 11:12
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ذكرت صحيفة "دزينيك" البولندية في تقرير، اليوم الاثنين، أن "الشرطة الألمانية تحايلت على القانون وقامت بتهريب مهاجرين غير شرعيين سرا إلى بولندا".

 
وقالت الصحيفة: "عبرت سيارة شرطة ألمانية المعبر الحدودي في أوسينوف دولني، وأنزلت هناك عائلة من المهاجرين على الجانب البولندي".
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وأضافت أن "شخصين بالغين وثلاثة أطفال خرجوا من سيارة الشرطة المتوقفة في ساحة انتظار السيارات، وعندما ابتعدت سيارة الشرطة، ضايق الأشخاص المارة واتجهوا نحو أحد المتاجر، وسرعان ما وصلت الشرطة وحرس الحدود إلى مكان الحادث ولم يتم العثور عليهم".
 
 
كما لفتت إلى أن "الشرطة قامت بإجراء فحص للمناطق المحيطة، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي نتائج".
 

في السياق، اعتبر نائب وزير الداخلية البولندي تشيسلاف مروتشيك أن "مثل هذه التصرفات من قبل الجانب الألماني غير قانونية، ولن نتسامح مع مثل هذه التصرفات، كل شيء يجب أن يكون وفق القانون والإجراءات".

وقال إن "وزارة الداخلية ستعلق رسميا على الأمر يوم الثلاثاء"، مشيرا الى أن "ترحيل المهاجرين إلى بولندا كان مبادرة شخصية لضباط شرطة ألمان محددين، وإجراء خارج الإجراءات، وبالطبع لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة، ولن تتسامح بولندا مع مثل هذه التصرفات".
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