حريق ضخم في فندق تاريخي بكاليفورنيا.. المبنى دمّر بالكامل (صورة)

إندلع حريق ضخم في فندق ماريسفيل التاريخي في ولاية كاليفورنيا الأميركية في وقت متأخر من ليل السبت الماضي، ما ادى الى تدمير المبنى خلال ساعات.

وذكرت شرطة مدينة ماريسفيل أن الشارع "إي" في المدينة لا يزال مغلقا في كلا الاتجاهين بعد اندلاع الحريق في فندق ماريسفيل في وقت متأخر من ليلة السبت، ما دفع الشرطة إلى إغلاق الطريق بين الشارعين الرابع والخامس حوالي الساعة 11 مساء.

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ووفقاً لبيان الشرطة، تمكّنت طواقم الدفاع المدني عند الساعة 9 صباحا من يوم الأحد من السيطرة على الحريق.

وفي الساعة 4 مساء يوم الأحد ، قالت وزارة النقل والمواصلات في كاليفورنيا إن شارع "إي" إلى جانب الطريق السريع 70 لا يزال مغلقا بين الشارعين 3 و 6، ويتم تحويل حركة المرور عبر شوارع المدينة ما يتسبب بتأخيرات "كبيرة". وأضافت الوزارة أن الإغلاق سيستمر في حال احتاج المبنى إلى الهدم.

من جانبها، قالت إدارة الإطفاء إن سريان الإغلاق متواصل حتى تحدد المدينة أن المبنى لم يعد يشكل خطرا على شارع إي.



وأكدت سلطات المدينة إلى أنه لم يعرف سبب الحريق بعد.





واستجابت إدارات إطفاء ليندا ولوما ريكا ويوبا سيتي وويتلاند وأوليفهورت للمساعدة في إطفاء النيران.