ستولتنبرغ: استمرار إرسال الأسلحة هو الطريق للسلام في أوكرانيا

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن استمرار إرسال الأسلحة الغربية أمر حيوي لتحقيق السلام في أوكرانيا.



وخلال زيارة لواشنطن، قال ستولتنبرغ: "قد يبدو الأمر متناقضا، لكن الطريق إلى السلام هو إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا".

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كما دعا إلى تحميل الصين العواقب في حال استمرت بدعم روسيا، متهما بكين بمفاقمة الحرب في أوكرانيا بينما تسعى في الوقت ذاته إلى تحسين علاقاتها مع الغرب. وقال: "لا يمكن أن تحصل الصين على الاثنين. على الغرب في مرحلة ما أن يجعل الصين تدفع ثمنا إلا إذا غيرت الصين مسارها. يجب أن يكون هناك عواقب".