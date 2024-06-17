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ستولتنبرغ: استمرار إرسال الأسلحة هو الطريق للسلام في أوكرانيا

Lebanon 24
17-06-2024 | 12:30
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رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن استمرار إرسال الأسلحة الغربية أمر حيوي لتحقيق السلام في أوكرانيا.
     
وخلال زيارة لواشنطن، قال ستولتنبرغ: "قد يبدو الأمر متناقضا، لكن الطريق إلى السلام هو إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا".
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كما دعا إلى تحميل الصين العواقب في حال استمرت بدعم روسيا، متهما بكين بمفاقمة الحرب في أوكرانيا بينما تسعى في الوقت ذاته إلى تحسين علاقاتها مع الغرب. وقال: "لا يمكن أن تحصل الصين على الاثنين. على الغرب في مرحلة ما أن يجعل الصين تدفع ثمنا إلا إذا غيرت الصين مسارها. يجب أن يكون هناك عواقب".
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