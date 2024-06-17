غارات جوية تستهدف مطار الحديدة الدولي

شنتّ قوات أميركية وبريطانية ما لا يقل عن ست غارات جوية على مطار الحديدة الدولي، اليوم الاثنين، وفقاً لقناة المسيرة.





كما افادت القناة بتعرض جزيرة كمران، بالقرب من ميناء الصليف قبالة البحر الأحمر، لأربع هجمات.

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