بلينكن بحث في جهود وقف إطلاق النار بغزة مع نظيره السعودي

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بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي، الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الوزيرين "تطرقا إلى موضوع الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".كما تحدثا عن تأمين إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، وفقاً لميلر.