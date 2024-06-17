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مظاهرات حاشدة في القدس للمطالبة بانتخابات جديدة

Lebanon 24
17-06-2024 | 16:22
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إحتشد محتجون إسرائيليون في القدس اليوم الاثنين، للدعوة لإجراء انتخابات جديدة في مسعى لإقصاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


وبحلول الغروب تجمع آلاف خارج الكنيست وعبروا عن اعتزامهم التوجه إلى منزل نتنياهو بمدينة القدس.
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وبعد رحيل الجنرالان السابقان المنتميان إلى تيار الوسط بيني غانتس وجادي آيزنكوت من حكومة الحرب، أعلنت مجموعات معارضة أسبوعا من الاحتجاجات في الشوارع تشمل مظاهرات حاشدة وإغلاق طرق سريعة.


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