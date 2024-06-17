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عربي-دولي

أميركا ندّدت بتحرّكات بكّين في بحر الصين الجنوبي

Lebanon 24
17-06-2024 | 18:08
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ندّدت وزارة الخارجية الأميركية بالأفعال التصعيدية وغير المسؤولة من بكين في بحر الصين الجنوبي،  مؤكدة على دعمها للفلبين.
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