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تظاهرة في القدس مناهضة لنتنياهو

Lebanon 24
17-06-2024 | 18:42
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خرج متظاهرون مناهضون للحكومة إلى شوارع القدس، الاثنين، واشتبكوا مع الشرطة بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودعوا إلى إجراء انتخابات جديدة.
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تظاهرة

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