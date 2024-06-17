تظاهرة في القدس مناهضة لنتنياهو

خرج متظاهرون مناهضون للحكومة إلى شوارع القدس، الاثنين، واشتبكوا مع الشرطة بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودعوا إلى إجراء انتخابات جديدة.

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